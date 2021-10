Rathausstraße Wilster : Verkehrsminister kommt zur Bürgerversammlung

Bernd Buchholz wird am 9. Oktober mit den Anwohnern über die Verkehrssicherheit in der Rathausstraße und die Funktion der Intelligenten Ampel sprechen.

Wilster | Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) nimmt am Sonnabend, 9. Oktober, von 12 bis 13.30 Uhr an einer Bürgerversammlung teil, die der SPD-Ortsverein für die Anwohner in der Rathausstraße veranstaltet. Treffpunkt ist der Parkplatz neben dem Neuen Rathaus, Rathausstraße 4. Die Genehmigung dazu hat die SPD beim Kreis Steinburg beantragt. Immer wieder kom...

