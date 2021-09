Premiere am Theater Itzehoe : Gekonnt abgründiges Spiel mit Schuld

Eine feucht-fröhliche Verlobungsfeier gerät komplett aus den Fugen, als ein Kommissar nach und nach jeden vernimmt und die Schuld am Tod einer jungen Frau messerscharf herausarbeitet.

Itzehoe | Drei Premieren an einem Abend, das soll man erstmal schaffen: Die erste Premiere dieser Spielzeit in Itzehoe, zusätzlich ist es die erste Premiere eines Ensemble-Theaters und die erste Premiere mit einer Inszenierung des neuen Theaterchefs Jörg Gade an seiner neuen Wirkungsstätte. Deutliche Schieflage Zu Beginn stellte er sich kurz als der Neue ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.