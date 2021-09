Premiere bei Itzehoer Speeldeel : Jan Klapperbeen – jeden Tag wieder ein witziger Kampf mit dem Tod

Seit Mai haben sie 30 Mal geprobt. Am Freitag feiert die Itzehoer Speeldeel die Premiere von „Dääglich kloppt Jan Klapperbeen“ im Theater Itzehoe. Eine Variation der Komödie „Täglich grüßt das Murmeltier“.

Itzehoe | „Saallicht aus, Vorhang auf, Bühnenlicht an! Und action“, ruft Regina Mehlmann durch den Probenraum. Und das Spektakel kann losgehen: Bernd Kunert in der Rolle als Hannes Petersen döst auf dem Sofa. Als Nachbarin Lilli an der Tür klopft schreckt er hoch – und er wird es an dem Probenabend und bei den drei anstehenden Vorstellungen der Itzehoer Speelde...

