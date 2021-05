Online-Premiere : Bernd Wiggers leitet erste Itzehoer Ausschuss-Sitzung im Internet

Bürger können virtuell am 10. Mai an der Sitzung des Ausschusses für städtisches Leben teilnehmen.

Itzehoe | Da hat der Zufall genau den Richtigen getroffen. Weil der Ausschuss-Vorsitzende Jürgen Stahmer (SPD) krank ist, wird sein Stellvertreter Bernd Wiggers die erste digitale Politik-Sitzung in der Stadt leiten – den Ausschuss für städtisches Leben am Montag,10. Mai. Und der FDP-Politiker freut sich auf die Herausforderung. Kritik an der CDU Im Vorwe...

