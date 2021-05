Gesundheitsamt Itzehoe : Positive Corona-Zahlen – Kreis hebt Verfügungen auf

Über das Wochenende wurde zehn neue Corona-Infektionen registriert.

Itzehoe | Die Inzidenzwerte sinken im Kreis Steinburg deutlich. Am Sonnabend (29. Mai) gab das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 14,5 an. Die Fallzahlen sinken, immer mehr Menschen sind geimpft – deshalb können auch einige Allgemeinverfügungen jetzt zurück genommen worden. Keine Maskenpflicht im Freien mehr So galt bislang in bestimmten B...

