Polizei Itzehoe : Taschendieb schlägt unbemerkt bei Lidl zu

Die Rentnerin soll ihr Portemonnaie in einer verschlossenen Umhängetasche vor dem Bauch getragen haben.

Itzehoe | Der Dieb kam, sah und griff zu: Eine Rentnerin ist am Montagvormittag (9. August) bei Lidl in der Lise-Meitner-Straße Opfer eines Taschendiebs geworden. „Beim Betreten des Ladens befand sich ihr Portemonnaie in einer verschlossenen Umhängetasche, die die 80-Jährige vor ihrem Bauch trug“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Aber noch während des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.