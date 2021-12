Diebe in Supermärkten : Portemonnaies weg in Itzehoe, Hohenlockstedt und Lägerdorf

Teils nutzten die Täter die Bankkarten – in einem Fall hatten sie Erfolg

Avatar_shz von sh:z

02. Dezember 2021, 13:53 Uhr

Itzehoe/Hohenlockstedt/Lägerdorf | Wertsachen möglichst sicher am Körper transportieren, Taschen nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen lassen: Wie wichtig das ist, unterstreicht die Polizei wieder einmal nach drei neuen Diebstahls-Taten.

Erst war das Portemonnaie weg und dann auch noch Geld vom Konto: Eine 64-Jährige hat es am Montag (29. November) doppelt erwischt. Zur Mittagszeit kaufte die Frau bei Aldi am Langen Peter ein, dort wurde ihr die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Am Nachmittag erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei, ihr Konto hatte sie da bereits sperren lassen. Zu spät, wie sie feststellen musste: Nur wenige Minuten nach dem Diebstahl hatte der Täter 500 Euro vom Konto der Frau abgehoben.

Abheben erfolglos: Konto war leer

Ebenfalls bereits am Montagvormittag zwischen 10.45 und 11 Uhr wurde ein 82-Jähriger in Hohenlockstedt bestohlen. Bei Aldi in der Deutsch-Ordens-Straße verschwand sein Portemonnaie aus der Jackentasche. Seine Bank informierte ihn bald darauf, dass zwei Mal versucht worden war, Geld abzuheben. „Dies misslang allerdings, weil das Konto leer und damit das Abbuchungslimit erreicht war“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Am Dienstagmittag war eine 57-jährige Lägerdorferin im Netto-Markt in der Breitenburger Straße betroffen. Ihre Geldbörse mit Papieren und einem niedrigen dreistelligen Betrag lag in einem Stoffbeutel, der am Einkaufswagen hing. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020 bzw. für Hohenlockstedt unter 04826/3767570.