Kellinghusen : Rentnerin beim Einkaufen bestohlen – Portemonnaie und 370 Euro weg

Auch diverse Karten und Papiere befanden sich in der Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Kellinghusen | Einer 85-jährigen Frau ist am Sonnabend in Kellinghusen ihr prall gefülltes Portemonnaie bei Lidl gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich gegen 10.30 Uhr, kurz nachdem die Rentnerin bei der Bank Sparkasse Geld abgehoben hatte. Während des Einkaufs verwahrte die Frau ihre Geldbörse in einer Tasche auf, die sie an den Einkaufswagen gehängt hat...

