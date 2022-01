Polizei-Einsatz am Bahnhof : Beleidigung und Gegenwehr: Polizisten müssen 61-Jährigen in Wrist aus Zug holen

Der Mann, der vermutlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, wollte den Zug partout nicht verlassen. Deshalb rief ein Bahnmitarbeiter am Sonnabendabend die Polizei zur Hilfe.

Wrist | Einsatz für die Polizei am Sonnabendabend (15. Januar) gegen 22.30 Uhr in Wrist: Dort wollte ein 61-Jähriger aus dem Kreis Steinburg, der der Polizei bereits bekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat, einen Zug partout nicht verlassen – obwohl in Wrist Endstation war. Ein Bahnmitarbeiter sah daraufhin keine andere Möglichkeit, als die Polizei zu r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.