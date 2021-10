Einsatz in Meldorf : Polizisten finden kleine Kinder und Mutter verletzt in Einfamilienhaus

Die Kinder wiesen beide schwere Verletzungen auf. Sie und ihre Mutter wurden in Kliniken gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Meldorf | Polizeibeamte haben am Montagmorgen, 25. Oktober, in einem Haus in Meldorf drei Verletzte Personen aufgefunden. Zwei Kinder und Mutter mit Verletzungen Kurz vor 6 Uhr suchten Einsatzkräfte nach einem Hinweis an die Einsatzleitstelle in Elmshorn das Einfamilienhaus auf. Dort entdeckten sie ein zwei- und ein fünfjähriges Kind, die jeweils schwere ...

