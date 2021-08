Nahe des Angelteichs : Polizisten entdecken in Heide eine Hanf-Plantage

Mehrere Beete wurden am Reedamm von den Beamten der Heider Kripo abgeerntet und die Pflanzen eingetütet. Wem sie gehörten, ist noch unklar.

Heide | Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Heider Kripo am Mittwoch (18. August) in Heide-Süderholm eine Freiland-Hanf-Plantage entdeckt. Wem diese gehört, ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht daher nach Zeugen. Nachdem die Polizei Kenntnis von dem möglichen Anbau von Cannabis-Pflanzen in dem kleinen Waldstück am Straßenende des Reedamms nahe eine...

