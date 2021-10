Polizeistation Wilster : Dieter Broda: Erinnerung an schlimme, aber viel mehr schöne Momente

Der Polizeioberkommissar ist im Ruhestand. Seine Nachfolgerin für den Bereich St. Margarethen, Brokdorf und Büttel ist Tina Siercks aus Brunsbüttel.

Wilster | Er war mit Herz und Seele Dorfpolizist, jetzt ist Polizeioberkommissar Dieter Broda (60) in den Ruhestand verabschiedet worden. Nachfolgerin in seinem Zuständigkeitsbereich St. Margarethen, Brokdorf und Büttel, ist Polizeihauptmeisterin Tina Siercks (44). Ab 1999 Stationsleiter in St. Margarethen 43 Dienstjahre liegen hinter Dieter Broda, der im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.