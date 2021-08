Polizeistation Wilster : Christian Kruse ist der Neue in der Dienststelle

Der 29-Jährige aus Alt Duvenstedt fühlt sich in der Wilstermarsch bereits richtig wohl.

Wilster | Personalwechsel in der Polizeistation Wilster: Seit dem 1. August versieht Polizeikommissar Christian Kruse (29) seinen Dienst in der Marschenstadt, Polizeioberkommissar Heinz-Dieter Broda wird am 30. September in Pension gehen. Er schätzt den Kontakt zu den Menschen Christian Kruse kommt aus Alt Duvenstedt in der Nähe von Eckernförder. Bevor er...

