Polizeieinsatz in Krempe : Drei Männer treten und schlagen 25-Jährigen

Das Opfer blieb verletzt zurück, musste jedoch nicht ins Krankenhaus.

Krempe | In der Breiten Straße ist Sonntagabend (21. November) gegen 21 Uhr ein 25-jähriger Mann von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Nach Mitteilung der Polizei hatte zunächst eine männliche Person dem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Anschließend traten zwei weitere Personen auf den bereits am Boden liegenden Mann ein und verletzten ihn dabei. In...

