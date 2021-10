Zugverkehr behindert : Polizeieinsatz am Bahnhof Wrist: 41-Jähriger auf den Gleisen

Nach dem Vorfall in Wrist randalierte der betrunkene Mann auch noch auf dem Gelände des Bahnhofes in Neumünster.

Wrist | Ein 41-Jähriger hat am späten Dienstagnachmittag den Zugverkehr in Wrist behindert. Nach Angaben der Bundespolizei hielt sich der Mann am Bahnhof in den Gleisen auf. Daraufhin musste ein so genannter Langsamfahrbefehl für die Züge erteilt werden. Als die Bundespolizei eintraf, saß der 41-Jährige jedoch bereits im Zug nach Neumünster. Bei dessen Ankunf...

