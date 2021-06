Polizei warnt : Taschendiebe machen wieder Itzehoe unsicher

Gleich drei Fälle wurden dieser Tage bei der Polizei angezeigt.

Itzehoe | Es hört einfach nicht auf: In der vergangenen Tagen haben Taschendiebe in Itzehoe wieder mehrfach zugeschlagen. „Mitunter nutzten sie die günstige Gelegenheit, die das jeweilige Opfer ihnen bot“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Portemonnaie nach zehn Minuten weg Dienstagmittag (15. Juni) stieg ein Mann am Parkplatz Hanseatenplatz aus seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.