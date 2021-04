Täter noch unbekannt : Polizei warnt Radfahrer vor gefährlichen Drahtfallen in Brunsbüttel

An zwei Stellen wurden in Brunsbüttel im Dunkeln Drähte direkt über Rad- und Fußwegen angebracht.

Brunsbüttel | Wenn das ein „Streich“ sein sollte, so ist er alles anderes als lustig: An zwei Stellen haben Unbekannte am Montagabend (5. April) in Brunsbüttel Drähte so gespannt, dass sie für Radfahrer zu einer gefährlichen Falle werden können. Glücklicherweise wurden sie entdeckt, bevor ein Unfall geschah. Auf Hüfthöhe über den Weg gespannt Wie die Polizei ...

