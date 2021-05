Vorsicht geboten : Polizei warnt: Immer mehr Taschendiebstähle in Kellinghusen

Allein im Mai wurde acht Kunden in Supermärkten das Portemonnaie gestohlen.

27. Mai 2021, 15:55 Uhr

Kellinghusen | Aktuell treiben laut der Polizei Taschendiebe in Kellinghusen verstärkt ihr Unwesen. Sie suchten sich ihre zumeist älteren Opfer in den ansässigen Supermärkten aus und würden diese zumeist gänzlich unbemerkt bestehlen.

Allein im Mai hätten acht Geschädigte den Diebstahl ihrer Geldbörse während des Einkaufens angezeigt, seit Jahresbeginn waren es 15.

Kunden sind leider oft selbst schuld

Trotz vielfacher Warnungen der Polizei verwahren Kunden von Discountern ihre Handtaschen und Portemonnaies laut der Polizei noch immer leichtsinnig im Einkaufswagen. „Zwar glauben sie, ihr Eigentum durchgängig im Blick haben zu können, müssen sich mitunter aber eines Besseren belehren lassen“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Zuletzt habe eine Seniorin am Mittwoch (26. Mai) gegen 11.30 Uhr im Aldi-Markt An der Stör ihre Handtasche mit Geldbörse in ihren Einkaufswagen gelegt. Sie habe sich nie weit von dem Wagen entfernt, so die 83-Jährige. „Allerdings musste sie an der Kasse feststellen, dass ihr Eigentum weg war. Und was das Ärgernis noch vergrößerte, war die Tatsache, dass der Dieb sich mit einer ebenfalls gestohlenen Geldkarte nur wenig später am Konto der Anzeigenden bediente“, teilt Neufeld weiter mit.

Eine weitere Tat ereignete sich ebenfalls am Mittwoch zwischen 11.30 und 12.30 Uhr bei Edeka An der Stör. Dort öffnete ein Unbekannter unbemerkt den Reißverschluss einer Umhängetasche und entnahm zwei Brieftaschen. Den Verlust bemerkte die 87-jährige Geschädigte erst später zu Hause.

Verdächtige Personen haben beide Opfer nicht bemerkt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Kellinghusen unter 04822/20980 entgegen.