Tierischer Einsatz : 24 Rinder halten Polizei und Bauern in Kiebitzreihe, Sommerland und Horst auf Trab

Mit Hilfe von Landwirten gelang es der Polizei, die Tiere in provisorische Gatter zu treiben. Der Besitzer der Rinder stand am Sonntagmorgen noch nicht fest.

Kiebitzreihe/Sommerland | Eine in mehrere Gruppen aufgeteilte Kuh-Herde hat am frühen Sonntagmorgen (3. Oktober) Polizei und Landwirte im Großraum Sommerland stundenlang beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, waren die 24 Tiere in der Nacht von einer noch nicht ermittelten Weide ausgebrochen. Um 4.24 Uhr ging bei der Polizei der erste Hinweis ein, dass auf Straßen in Siethwend...

