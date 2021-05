Polizei sucht Zeugen : Überfall auf Pizzaboten in Itzehoe

Zwei Männer und eine Frau haben Montagabend auf einem Spielplatz in der Alten Landstraße einen Pizzaboten ausgeraubt.

Itzehoe | Am Montagabend (17. Mai) haben drei Unbekannte in Itzehoe den Boten eines Pizza-Lieferdienstes überfallen und Bargeld von ihm erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Pizzabote mit Waffe bedroht Gegen 23 Uhr fuhr der Pizzabote zu einem Spielplatz in der Alten Landstraße, nachdem ein Kunde dorthin eine...

