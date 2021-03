Polizei sucht Zeugen : Rollerfahrer landet im Graben

Die Polizei sucht Zeugen eines Zusammenstoßes. Einer der Beteiligten fuhr davon.

Engelbrechtsche Wildnis | Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Diese hat sich am späten Dienstagnachmittag (9. März) auf der Grillchchaussee zugetragen. Beteiligt waren eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Kollmar mit ihrem VW Polo und ein unbekannter Rollerfahrer. Beide fuhren die Landesstraße 168 entlang in Richtung Herzhorn. In Höhe der Einfahrt zum Herzhorne...

