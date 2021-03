Kellinghusen und Wrist : Polizei stoppt Drogen-Fahrten

Ein 32-Jähriger war in Wrist mit dem Audi unterwegs, in Kellinghusen wurde ein 43-Jährigen auf einem E-Scooter erwischt.

Kellinghusen/Wrist | Zwei Männer, die unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs waren, stoppte die Polizei am Mittwoch (10. März). Um 10 Uhr hatten Beamte in der Quarnstedter Straße in Wrist einen 32-Jährigen kontrolliert, der in einem Audi unterwegs war. „Sehr spontan bot der Mann an, eine Urinprobe abzugeben, da er bereits von intensiven Alkohol- und Drogenkontrollen der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.