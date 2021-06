Hohenlockstedt : Polizei schnappt Automatenaufbrecher

Der Polizei gegenüber behaupteten die beide Hohenlockstedter, sich zufällig am Zigarettenautomaten getroffen zu haben.

Hohenlockstedt | In der Nacht zu Mittwoch (16. Juni) hat die Polizei in Hohenlockstedt zwei Automatenaufbrecher geschnappt. Ein Zeuge hatte gegen 0.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem zwei Personen scheinbar versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Mittelstraße zu knacken. „Noch bevor die Polizei vor Ort erschien, entfernten sich die beiden Männer in unterschiedlic...

