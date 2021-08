Polizei Itzehoe : Prügelnder Mann –Pfeffersprayeinsatz in Hindenburgstraße

Der Mann wollte nicht akzeptieren, dass seine Lebensgefährtin unter Polizeischutz zur Wache gebracht werden sollte.

Itzehoe | Da kommt einiges Zusammen. In der Nacht zu Montag (23. August) musste die Polizei zu einem Fall von häuslicher Gewalt in die Hindenburgstraße ausrücken. Bleibe für die Frau gesucht Ein 35-Jähriger hatte in der gemeinsamen Wohnung auf seine Freundin eingeschlagen und geschrien. Wegen der Randale alarmierte eine Nachbarin die Polizei. Zunächst öff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.