Polizei Itzehoe : Fahrraddiebe schlagen gleich zwei Mal in der Stadt zu

In einem Fall hat das Schloss wenigstens das Vorderrad vor Diebstahl geschützt.

Itzehoe | In der Stadt gehen offenbar wieder verstärkt Fahrraddiebe um: Die Polizei meldet für diese Woche bereits zwei Räder, die gestohlen wurden. Bügelschloss geknackt Am Montag (3. Mai) verschwand zwischen 17.30 und 20.30 Uhr hinter Media-Markt an der Otto-F-Alsen-Straße ein schwarz-grünes Herrenrad der Marke Pegasus. Den Zeitwert gibt die Polizei mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.