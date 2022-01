Polizeieinsatz am Sandberg : Aufgemotzter Audi A4 in Itzehoe stillgelegt

Weder das Fahrwerk noch die Reifen-Felgen-Kombination waren in den Papieren eingetragen. Die 23-Jährige musste den Audi stehen lassen.

Itzehoe | Am Sandberg in Itzehoe hat die Polizei am Sonnabend (1. Januar) ein Auto aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife hatte das Fahrzeug am Neujahrstag gegen 18.50 Uhr angehalten. Der silberne Audi A4 aus Niedersachsen verfügte über ein nicht eingetragenes Fahrwerk. Auch die Reifen-Felgen-Kombination fanden die Beamten so nicht in den Fahrzeugpapieren. Die Po...

