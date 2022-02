Kontrolle in Kellinghusen : Junger Mann ohne gültigen Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung unterwegs

Die Fahrerlaubnis des 26-Jährigen war zwar nicht gefälscht, wie die Beamten zunächst dachten, aber sie war nicht mehr gültig.

Kellinghusen | Am Freitag (25. Februar) hat eine Streife in Kellinghusen den Fahrer eines Kleinwagens kontrolliert. Die Beamten hatten den VW Polo in der Lehmbergstraße gestoppt, um den Insassen einer Überprüfung zu unterziehen. Der Fahrer überreichte den Beamten einen ausländischen Ausweis und einen ausländischen Führerschein. Beide Dokumente schienen auf den erste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.