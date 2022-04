Erneute Tat in Itzehoe : Taschendiebstahl in der Kirchenstraße: Täter offenbar sehr geschickt

Erneut ist eine Seniorin in einem Itzehoer Geschäfts ihres Portemonnaies beraubt worden. Die 81-Jährige hatte die Geldbörse laut Polizei eigentlich gut gesichert am Körper getragen.

Itzehoe | Auch verschlossene Taschen nützen offenbar nichts: Einer 81-jährigen Itzehoerin ist laut Polizeiangaben am Donnerstag (7. April) gegen 10.30 Uhr in der Itzehoer Kirchenstraße das Portemonnaie gestohlen worden. Dabei gingen der oder die Täter offenbar sehr geschickt vor. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, sie hätte die Geldbörse in einer mit einem ...

