Vermutlich Bargeld gestohlen : Anwohner schnappt Dieb in Itzehoe

Ein 22-jähriger Itzehoer wurde nach einem Diebstahl aus einem Auto von einem Anwohner gestellt und der Polizei übergeben.

Itzehoe | Ein Anwohner hat in der Dürrstraße in Itzehoe einen Dieb geschnappt und der Polizei übergeben. Der 22-jährige Beschuldigte hatte sich laut Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag (9. April) auf ein Grundstück begeben und dort einen unverschlossenen PKW geöffnet. Kurze Flucht Dabei wurde er von einem Anwohner beobachtet, der den Itzehoer zur Rede ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.