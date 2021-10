Kontrolle in Kellinghusen : 63-Jähriger angehalten: 1,3 Promille gepustet

Die Beamten hatten Atemalkohol bei dem Kellinghusener festgestellt.

Kellinghusen | In Kellinghusen hat die Polizei am Montag (18. Oktober) einen Autofahrer erwischt, der unter Alkoholeinfluss stand. Der 63 Jahre alte Mann wurde gegen 21.15 Uhr in der Breitenberger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten leichten Atemalkohol fest. Ein Test bestätigte die Vermutung, er zeigte 1,3 Promille an. „Es folgte eine Blutprobenentnahme...

