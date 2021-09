Kontrolle in Itzehoe : Polizei findet Waffe und Drogen im Auto

Am späten Sonntagabend kontrollieren die Beamten einen BMW in der Alten Landstraße.

Itzehoe | Bei einer Kontrolle am Sonntagabend (26. September) sind Itzehoer Polizisten fündig geworden. Um 23.15 Uhr stoppten sie in der Alten Landstraße einen mit zwei Männern besetzten BMW. Als der Fahrer seine Papiere aus dem Handschuhfach holte, entdeckten die Polizisten eine Schreckschusswaffe. Diese gehöre ihm, so der Fahrer – den erforderlichen Kleine...

