Polizei Itzehoe : 38-Jähriger betrunken in Smart ohne Versicherung erwischt

Zeugen hatten gemeldet, dass der Fahrer und seine Beifahrerin torkelnd in den Wagen gestiegen und losgefahren waren.

Itzehoe | Der Verdacht hat sich bestätigt: Am späten Freitagabend (6. August) erhielt die Polizei den Hinweis einer Zeugin, dass der Fahrer eines Kleinwagens in betrunkenem Zustand den Parkplatz eines Supermarkts an der Lise-Meitner-Straße verlassen habe. Der Mann und eine Frau seien zuvor sichtbar schwankend eingestiegen und mit dem Smart in die Schenefelder C...

