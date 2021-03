Polizei erwischt Raser : 53-Jähriger fährt mit Tempo 100 durch Glückstadt

Der Itzehoer fuhr mit hoher Geschwindigkeit gen Krempdorf, wo er sein Tempo nicht wirklich drosselte. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Glückstadt | Die Polizei hat Donnerstag gegen 1 Uhr einen Raser erwischt. Der 53-jähriger Fahrer eines Mercedes fiel einer Streife auf, weil er mit Tempo 100 in der Straße An der Chaussee in Glückstadt unterwegs war. Der Itzehoer fuhr weiter in Richtung Krempdorf, wo er sein Tempo innerorts nicht wesentlich drosselte. Die Streifenwagenbesatzung, die das Auto ve...

