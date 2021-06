Nach Brandstiftung in Heide : Nach Brandstiftung in Heide: Polizei ermittelt drei Täter

Videomaterial hatte die Kripo auf die Spur der Täter geführt. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro.

Heide | Nach dem Feuer in der Süßwarenabteilung bei Kaufland in Heide, hat die Polizei jetzt drei Tatverdächtige ermittelt. Die Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren sollen den Brand am 25. Mai 2021 gelegt haben. Die Täter hatten an einem der Regale gezündelt, woraus sich ein kleineres Feuer entwickelte und einen Feuerwehreinsatz erforderlich machte. Zunächs...

