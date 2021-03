Polizei ermittelt : Zigarettenautomat in Nutteln aufgebrochen

Die Täter nahmen alle Zigarettenschachteln und das Geld mit.

Nutteln | In der Nacht zu Mittwoch (17. März) haben Unbekannte in Nutteln einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Die Täter brachen den Automaten in der Dorfstraße auf und nahmen alle Zigarettenschachteln und das enthaltene Bargeld mit. „Wie hoch die Beute genau ausfiel, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.