Polizei ermittelt : Radmuttern von Lkw auf Firmengelände in Wrist gelöst

Das Fahrzeug parkte im Blocksbarg. Ein Mitarbeiter bemerkte die Gefahr auf einer Tour am Donnerstag.

Wrist | Innerhalb der vergangenen Tage hat ein Unbekannter an einem Firmen-Fahrzeug in Wrist die Radmuttern eines Reifens gelöst. Die Tat bemerkte der Fahrer des Lasters erst auf seiner Tour. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Donnerstag (11. März) begann der Mitarbeiter einer im Blocksbarg ansässigen Firma um 5 Uhr seinen Dienst und fuhr mit einem Lkw ...

