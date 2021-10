Polizei ermittelt : Auto in Glückstadt aufgebrochen

Die Polizei sucht Zeugen.

Glückstadt | Unbekannte haben vermutlich am Dienstagabend (12. Oktober) gegen 21 Uhr einen in Glückstadt-Kimming auf dem Grundstück abgestellten Pkw geöffnet. Wie die Polizei berichtet, soll das Auto abgeschlossen gewesen sein. Nach Angaben der Beamten wurde nichts aus dem Fahrzeug gestohlen, so dass jetzt nur wegen eines versuchten Diebstahls ermittelt wird. H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.