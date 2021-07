Stützpunkt Brokdorf : Polizei auf Protestaktion am LNG-Terminal Brunsbüttel vorbereitet

Die Polizei hat in Brokdorf ein Container-Dorf mit Modulen zur Unterbringung und zur Versorgung von Einsatzkräften sowie mit Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Einsatztechnik aufgebaut.

Brokdorf/Brunsbüttel | Am kommenden Wochenende sind Aktionen am und Proteste gegen das künftige Flüssiggasterminal in Brunsbüttel angekündigt. Dahinter steht unter dem Motto „sauberes Gas ist eine dreckige Lüge“ ein breites Bündnis aus Bürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen, Klimagruppen und Jugendverbänden. In der Schleusenstadt – an der Eddelaker Straße im Bereich ...

