Ruhestörung : Polizei muss Schlagerfan in Krempe nachts den Strom abdrehen

Kurz vor 1 Uhr machte ein Mann am Mittwoch in der Stiftstraße ordentlich Lärm und hat nun Ärger am Hals.

Krempe | Manchmal muss Schlagermusik auch laut sein – aber nicht so, wie nun in der Stiftstraße in Krempe geschehen: nachts um 0.58 Uhr. Die Nachbarschaft fühlte sich in der Nacht zu Donnerstag (4. Februar) zu Recht gestört und bat die Polizei um Hilfe. Als dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.