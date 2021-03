Polizei kontrolliert Fahrer : Glückstadt: Mit 2,74 Promille im Transporter unterwegs

Ein Autofahrer meldet der Polizei, dass ein Transporter über die Verkehrsinsel gefahren ist.

Glückstadt | Dank eines Zeugenhinweises ist es der Polizei am Montagnachmittag (8. März) gelungen, einen volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Autofahrer hatte sich um 15.50 Uhr bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass am Kreisverkehr Am Neuendeich/Molenkiekergang gerade ein Transporter über die Mittelinsel gefahren sei und dabei beinahe eine...

