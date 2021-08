Versuchter Einbruch : Polizei Itzehoe schnappt Verdächtigen nach Flucht durch Innenstadt

Zwei Männer versuchten in ein Geschäft in der Itzehoer Wallstraße einzubrechen. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Der zweite Mann ist entkommen.

Itzehoe | Am Sonntagabend (22. August) hat die Polizei in Itzehoe einen Mann vorläufig festgenommen, der versucht hatte, in einen Laden in der Innenstadt einzubrechen. Sein Komplize konnte fliehen. Zeugin alarmiert Polizei Gegen 22 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie zwei verdächtige Personen an einem Geschäft in der Wallstraße beobachtet ...

