Wieder Brand in Itzehoe gelegt : Polizei jagt den Feuerteufel – und rät von Bürgerwehr ab

Wieder ist ein Auto ausgebrannt. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos, doch es werde alles getan, um die Serie zu beenden, so eine Sprecherin. Von einer Bürgerwehr hält sie wenig.

Itzehoe | Die Brandserie reißt nicht ab: Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe musste erneut zu einem Feuer ausrücken. Direkt neben der Nordwache in der Lise-Meitner-Straße im Stadtteil Edendorf brannte am frühen Freitagmorgen (25. Juni) ein Fahrzeug. Weiterlesen: Feuerteufel in Itzehoe? Schon wieder brennt ein Müllhaufen am Karnberg Gegen 2.15 Uhr sei ein Op...

