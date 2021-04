Polizei Itzehoe : Fahrraddieb scheitert mit Einzelteilen

Der Dieb wollte aus gestohlenen Teilen ein funktionsfähiges Rad zusammensetzen – scheiterte aber mit der Montage.

Itzehoe | Zwei halbe Fahrräder ergeben noch lange kein ganzes, diese Erfahrung machte jetzt ein Dieb in Itzehoe. Wie Polizeisprecherin Merle Neufeld mitteilte, habe ein Unbekannter am Donnerstag (29. April) an den Fahrradabstellplätzen der Kaiser-Karl-Schule, Hinter dem Sandberg, von einem Fahrrad einen Vorderreifen demontiert und ein anderes ohne Vorderreifen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.