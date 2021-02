Verstöße gegen Corona-Auflagen : Itzehoer Polizei im Party Stress

Treffen auf dem Spielplatz oder Party mit lauter Musik – das passt in Corona-Zeiten nicht.

Itzehoe | Gleich mehrfach musste die Polizei am Wochenende wegen Ruhestörungen und Verstößen gegen Corona-Auflagen ausrücken. Zeugen meldeten eine Party auf dem Spielplatz am Maria-Goeppert-Ring in der Nacht zu Sonnabend. Polizisten trafen dort fünf 16- und 17-Jä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.