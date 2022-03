Polizei Glückstadt sucht Zeugen : Unbekannte laden Bauschutt in der Nähe des Spülfelds ab

Der Kommunale Service der Stadtwerke musste den Müll entsorgen.

Glückstadt | Vermutlich am Wochenende (26.-27. März) haben Unbekannte Bauschutt im Neuland in der Nähe des Spülfeldes entsorgt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen der unerlaubten Abfallentsorgung. Der Bauschutt wurde im Zufahrtsbereich zum Elbdeich am Rande der Straße „Im Neuland“ abgelegt. Der Kommunale Service der Stadtwerke kümmerte sich um die ordnungsgemäße Ent...

