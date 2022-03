Polizei schnappt Diebe : Betrunkenes Vater-Sohn-Duo klaut Fahrräder am Glückstädter Bahnhof

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei zwei Fahrraddiebe stellen. Ein 59-jähriger Glückstädter und sein 22 Jahre alter Sohn hatten zwei Räder vom Glückstädter Bahnhof gestohlen.

Glückstadt | Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Sonnabend (26. März) einen Fahrraddiebstahl vereiteln und einen 59-jährigen Glückstädter sowie dessen 22 Jahre alten Sohn als Tatverdächtige ermitteln. Wie die Beamten berichten, hatten Vater und Sohn zunächst auf der Bahnhofsseite am Güterbahnhof an dort abgestellten Fahrrädern herumgeris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.