Polizei Glückstadt : 88-Jähriger fährt gegen Mercedes und flüchtet

Eine Zeugin notierte das Autokennzeichen des Unfallflüchtigen.

Glückstadt | Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Glückstädter Polizei am Freitagvormittag (11. März) eine Verkehrsunfallflucht aufklären, die sich vor 11 Uhr am Fleth ereignet hatte. Nach Angaben der Beamten, war ein 88 Jahre alter Senior aus dem Glückstädter Umland mit seinem Auto beim Rangieren in einer Parkbucht gegen einen Mercedes gefahren. Die Folge: E...

