Glückstadt : Polizei fahndet öffentlich: 13-jähriges Mädchen wird vermisst

Polizei sucht Glückstädterin.

Glückstadt | In Glückstadt wird seit Mittwochmorgen (9. März), 7.15 Uhr, die 13-jährige Cora vermisst. Seitdem sucht die Polizei das Mädchen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie weggelaufen ist. Am Freitag, 11. März, ist eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet worden. Das Mädchen war zuletzt in Glückstadt-Nord in der Carl-Legien-Straße gesehen worden, danach...

