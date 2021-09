Poetry Slam : Lauschen in der Lauschbar – Poetry Slam findet wieder statt

Am Freitag 24. September, 19.30 Uhr richtet Daniela Rentzow nach anderthalb Jahren wieder Poetry Slam in der Lauschbar aus. Der Slam findet erstmals als Open Air statt. AVS Schüler treten auf, jeder kann sich anmelden.

Itzehoe | Ob laut oder leise, ernst oder heiter, böse oder lieb, ruhig oder hysterisch – hauptsache authentisch. Mit diesem Vorsatz findet am Freitag, 24. September ab 19.30 Uhr der nächste Poetry Slam in der Lauschbar statt. Ausrichterin Daniela Rentzow, Lehrerin an der AVS, möchte wieder einige Vortragende und viele Zuhörer begrüßen. „Nach mehr als 20 Monaten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.