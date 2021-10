Kulturverein in Itzehoe : Planet-Alsen verliert vor dem Bundesgerichtshof

Höchstes deutsches Zivilgericht gibt der Stadt im Streit um den Mietvertrag Recht. Jetzt ist offen, wie es weitergeht.

Itzehoe | Die höchsten Zivilrichter Deutschlands haben gesprochen – und ihr Urteil ist ein Schlag für den Verein Planet-Alsen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Mittwoch (27. Oktober) der Stadt Recht gegeben. Damit ist der Mietvertrag des Vereins für das Areal an der Bahnlinie unwirksam, eine neue Vereinbarung muss her. Jahrelanger Stillstand ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.